Biby Gaytán y su hija se reconciliaron; aquí están las pruebas

Cuando los hijos se casan se dice que es de los momentos más dulces y más difíciles a la vez. Es el momento de dejarlos partir y entender que ya no son tu principal responsabilidad. Ante eso, que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no asistieran a la ceremonia de firma de matrimonio por la vía civil de su hija, causó una extrañeza total. Todos se preguntaban el motivo de la ausencia, pero nadie salió para aclarar nada.

Sin embargo, en las últimas horas la situación tomó un rumbo más tranquilo, porque cabe recordar que el posible distanciamiento que se planteaba se intensificó por las redes sociales. Allí se reportó que no se seguían mutuamente en Instagram. Ni Biby sigue a Ale ni la hija menor sigue a su madre.

¿Biby Gaytán y Ale Capetillo ya se llevan mejor?

Dado que la firma del matrimonio de Ale Capetillo y Nader Shoueiry se llevó a cabo en España, muchos indicaron que había múltiples explicaciones de la ausencia de sus padres. Sin embargo, que sus hermanos sí estuvieron presentes, causó todavía más dudas alrededor de un posible conflicto familiar.

Justamente después de la realización de la boda, lo que llamó la atención fue que las investigaciones inmediatas arrojaron que ambas no se seguían en Instagram. Ni Biby ni Ale estaban unidas por esta vía en las redes, sin embargo se indica que esto sucedía desde antes de todo el conflicto.

Pero ya avanzados los días, se declaró que ellos no asistieron por asuntos laborales que les impidieron estar en España. Además, un video que quitó toda sospecha alrededor fue el que subió Ale Capetillo, donde utilizó las palabras de su madre (mandadas en un audio) para sentirse mejor. Es decir, no hay manera de que ese mensaje de parte de Biby Gaytán llegara si es que existe un distanciamiento, por más que no se sigan en las redes sociales.

