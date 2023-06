Bizarrap estrena su nueva sesión con Rauw Alejandro.

Desde hace varios meses la carrera de Bizarrap ha tomado una gran impulso, ya que sus colaboraciones con distintas personalidades lo han llevado a otro nivel, pues el productor argentino ha colaborado con Shakira, Villano Antillano, Quevedo y Peso Pluma, entre otros.

Junior H se subió al escenario para interpretarnos ‘Se amerita’.

¿Cuál es la nueva coloboración de Bizarrap?

Sin embargo, ahora el músico causó gran revuelo en las redes sociales, ya que el argentino ha dado a conocer su próxima colaboración con Rauw Alejandro, lo que promete ser un nuevo gran éxito en la carrera de los dos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el músico compartió con su público un video en donde se puede ver que está en Madrid, España, en el clip se puede ver que están varios de sus fans en una popular tienda de ropa.

Justo en ese momento son invitados a pasar a un probador especial, donde se llevan la impactante noticia, al descubrir que es una cabina especial para escuchar la nueva canción del argentino, pero no había revelado la identidad de la persona que lo estaría acompañando en su nueva colaboración.

La gran noticia para los fans, fue cuando llegaron y Bizarrap anunció que su próxima colaboración iba a ser con Rauw Alejandro, en la publicación se puede ver al cantante de música urbana usando un casco de moto que no dejaba ver su identidad de la mejor forma, al puro estilo de su prometida, Rosalía.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Bizarrap y Rauw Alejandro?

Me mata lo que tienes puesto,

pero en verdad lo que está debajo quiero ver

‘Vayamonos’ dicen tus gestos y yo puesto pal bellaqueo

Pa’ qué dormir solo, si tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda.

Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Dime, mami, ¿qué necesitas?

Sol y playa con la neverita

Marihuana con sus amiguitas

Ahora es mala, con maldades

a ese cora le pone curita

Me gusta que se queme

pa’ que desnuda se le vea blanquita

Que Dios la bendiga

Está en otra liga

Si estás despecha’ , yo te hago un rehab

pa’ darte figa

Otras poses pide, sigue y no le da fatiga

La noche es nuestra y pasarla bien es la meta

¿Dónde más quieres que te lo me-ta?

Entrégate (mami), sin sentimientos, todo quítate

poco fumado ya me arrebaté (por ti)

y si otra noche nos volvemos a ver

No va a ser... nada serio

Entrégate (mami), sin sentimientos, todo quítate

poco fumado ya me arrebaté (por ti)

y si otra noche nos volvemos a ver

No va a ser... nada serio

Se le nota el gistro por fuera de los cargos

tú eres una bellaca y yo un palgo

Llégale, que de lo demás yo me encargo

Después que le dí, en la cama me dejó un charco

Llegó el finde, hora de ponerse los tacos

Con sus amigas planea el atraco

Quiere un caco que le dé contacto

métele bellaco en el acto

métele bellaco en el acto

métele bellaco en el acto

Pa’ qué dormir solo, si tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar

Yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda