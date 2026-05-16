Estos son los colores para uñas cortas que están en tendencia

Las uñas cortas están en tendencia por su estética minimalista. Son fáciles de mantener en la rutina diaria. Las uñas largas son un poco pesadas y poco prácticas, por lo que ceden su lugar a longitudes cortas y medias con forma cuadrada suave.

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El largo no solo es favorecedor sino la forma por lo que se recomienda la uña corta o media en almendra u ovalada. Limarse correctamente la uña es un paso fundamental para transformar las uñas en lienzos perfectos para diseños delicados y acabados minimalistas. Los colores no pasan desapercibidos en esta oportunidad.

¿Cuáles son los mejores colores para uñas cortas?

Si tienes las uñas cortas puedes optar por los siguientes colores hermosos:

Rojo cereza

Este es un color que aporta un hermoso contraste. Tu mano se verá arreglada y funciona en uñas cortas, ovaladas o almendradas. Es decir que este es un clásico nunca pasa de moda y sienta fenomenal en uñas cortas.

| Crédito: Pinterest

Rosa translúcido

Luego tenemos este color que unifica la uña, disimula las imperfecciones y brinda una sensación de dedos estilizados. Queda bien en uñas cortas y ligeramente redondeadas. Se puede llevar como protagonista en todas las uñas o como base para incluir decoración minimalista.

Color leche

Este color puede utilizarse en una base sin decoración o junto a la manicura francesa. Es un blanco cremoso, suave, ligeramente translúcido y con mucho brillo. Brinda una manicura elegante, limpia y que es muy fácil de combinar.

Checa estas uñas lechosas blancas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Marrón chocolate

Aquí tenemos un tono que no pasa de moda y estiliza visualmente la mano gracias a su profundidad y elegancia, aportando un efecto sofisticado y pulido incluso en uñas cortas. Complementa con decoraciones minimalistas.

Estos colores son muy hermosos por lo que debes optar por el que más te guste. Cada uno de ellos va a resaltar tus manos y hacerlas lucir elegantes.