Así puedes hacer crecer tu cabello con ayuda de shampoo y agua de romero

Hacer crecer el cabello puede resultar todo un desafío por lo que te traemos un gran remedio para que lo logres y puedas cuidar tu cabello al mismo tiempo. Se ha popularizado en el último tiempo el uso de romero como un elemento para fortalecer el cuero cabelludo y estimular el crecimiento.

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El romero está presente en shampoos, aceites y tratamientos capilares. Esta planta aromática tiene beneficios especiales para tener una cabellera abundante y fuerte. Puedes hacer una combinación de shampoo con romero como método rutinario para obtener grandes resultados.

Cabe destacar que no es un tratamiento milagroso, pero contribuye a disminuir la caída y mejora la apariencia del cabello. A esto lo debes acompañar con hábitos saludables y buena alimentación.

¿Cómo se prepara el shampoo con romero?

La manera más popular es preparar agua de romero casera y mezclarla con tu shampoo habitual. Lo que debes hacer es hervir ramas de romero fresco en medio litro de agua durante 15 minutos.

Deja enfriar se cuela y el líquido se agrega a una botella de shampoo neutro o libre de sulfatos. Por otro lado, puedes utilizar directamente como enjuague después del baño, aplicando sobre el cuero cabelludo con suaves masajes.

En el caso de que prefieras comprar un shampoo elaborado debes fijarte que el romero aparezca entre los primeros ingredientes de la fórmula y que el producto esté libre de sulfatos agresivos, siliconas pesadas y exceso de alcohol. También puedes optar por los que traen biotina, cafeína o aceites naturales.

Romero|Olga_Kotsareva/Getty Images

Los principales beneficios son que estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Gracias a sus propiedades vasodilatadoras, favorece que los folículos pilosos reciban más nutrientes y oxígeno, lo que ayuda al crecimiento saludable del cabello.

Además, reduce la caída del cabello debido a que fortalece las raíces y mejora la resistencia capilar. El romero tiene antioxidantes que protegen el cabello de factores externos como la contaminación y el estrés.