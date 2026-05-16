El EMOTIVO discurso de Antonio Rosique para coronar a Mati Álvarez, campeona de Exatlón México 2026

Antonio Rosique celebró la gran victoria de Mati Álvarez tras coronarse como la campeona de la novena temporada de Exatlón México. La Máxima Autoridad declaró: “El Exatlón llo que revela es el carácter” y entregó el trofeo a Mati, quien ganó su quinta temporada.

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Antonio Rosique declaró: “Todo México está ahí, familias, niños, eres una inspiración”, Mati, señaló. “Primero que nada, gratitud infinita”. Con esas palabras se dio el cierre de lo que ha sido calificada como la contienda más competitiva de todos los tiempos.

En sus palabras, Mati agradeció a Evelyn y señaló su cariño, reconociendo que fue una gran rival para una gran final; además, dio gracias a Dios, a la vida, a su abuela, a su familia y en especial a quienes estuvieron siempre apoyandola.

¿Qué dijo Rosique?

Antonio Rosique, La Máxima Autoridad de Exatlón México, dejó en claro su admiración a la pentacampeona de Exatlón México: “La historia de esta marca no sería la misma sin Mati Álvarez” y después de 33 semanas la victoria es tuya.

¿Cómo fue la victoria de Mati frente a Evelyn?

En una contienda llena de adrenalina. Mati Álvarez logró ponerse por delante de Evelyn desde la carrera uno, demostrando la gran capacidad y experiencia de una de las máximas ganadoras de la marca. La contienda vivió un momento cardíaco cuando Rosique tuvo que revisar las cámaras para resolver un punto.

¿Qué ganó Mati al levantar la copa de la Gran Final de Exatlón México?

El ganar una contienda como lo es Exatlón México no solo se trata de consagrarse como la máxima atleta de la firma, sino también de un premio económico de $1 millón de pesos mexicanos, grandes recompensas y sobre todo la posibilidad de representar a México dentro de una contienda de máxima exigencia.