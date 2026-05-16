Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 16 de mayo; estos signos del zodiaco deberán tener cuidado al salir de casa

Llegó el fin de semana y es hora de divertirse, pasarla bien y descansar, pero eso no significa que debas bajar la guardia. Como hay mucho camino que recorrer, debes estar prevenido y no hay mejor forma de hacerlo que leyendo tu horóscopo del día. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 16 de mayo de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 16 de mayo?

Aries, este día el estrés estará muy pesado para ti; te afectará aunque te hagas el fuerte, como siempre, fingiendo que no es así. Andas corriendo por todos lados y sientes que el tiempo no te alcanza para nada. Es por eso que antes de salir de casa, lo mejor será que te pongas a organizar tus horarios y dejes de querer resolver la vida de todos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 16 de mayo??

Se vienen cosas complicadas dentro de la familia o con personas muy cercanas a ti. Habrá algunas preocupaciones de salud y el estrés y los nervios estarán a la orden del día. Pero tranquilízate, aunque esto que se viene estará lleno de emociones, las cosas saldrán adelante. Esta es la oportunidad de demostrar que estás presente y apoyas con mucho amor a los tuyos.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 16 de mayo?

Ese sábado tus números de la suerte son el 5, el 6 y el 9. Será un día intenso, y te molestará mucho enterarte de que no te invitaron a un evento, fiesta o reunión. Te va a doler, pero no hagas un drama; todo estará bien. Es una buena oportunidad para que te esfuerces en dejar el drama de lado y pases el tiempo contigo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 16 de mayo?

Has estado saboteándote mucho últimamente. Lo tienes todo para iniciar esa relación bonita, estable y duradera, pero te enfocas en cosas que no deberías. Tú sigues mendigando y pidiendo amor donde no te lo quieren dar, lo que hace que te pierdas grandes oportunidades en tu vida. Ya deja de creer en esa persona y comienza a ver lo que tienes a tu alrededor.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 16 de mayo?

Este día andas un poco propenso a sufrir accidentes. No te preocupes, nada grave, pero sí te lastimarás un poco por algún golpe o caída. Esto es porque andas a la carrera y muy estresado. Debes dejar de estar en la luna, concéntrate, cuídate y relájate. Recuerda que el descanso también es muy importante para estar bien y al 100 %.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 16 de mayo?

Se avecinan cambios importantes en la familia. Un secreto de esos complicados está a punto de salir a la luz y podría causar una serie de discusiones y alejamientos temporales. Pero no te preocupes, aquí lo relevante es que no te metas, porque si intentas arreglarlo, todo puede empeorar. El tema no tiene que ver contigo, así que dale a las personas su espacio y tiempo de sanar.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 16 de mayo?

Este día será algo complicado, porque vas a descubrir una fuerte traición que te va a dejar pensando en muchas cosas. Hay secretos, conversaciones y mañas que esa persona ha estado provocando y desde hace días sabes que algo no te cuadra. Eso sí, esto no es para que comiences a tomar tu papel de detective; lo mejor es alejarse y tener cuidado. No te expongas, pero tampoco hagas drama.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 16 de mayo?

Hay malas noticias: este día te darás cuenta de que estás rodeado de chismes. Hay personas que sonríen frente a ti, pero en realidad te están apuñalando por la espalda. Recuerda que hay personas a las que no les gusta que brilles y, en lugar de alejarse o enfocarse en ellos mismos, comienzan a causarte problemas con habladurías a tus espaldas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 16 de mayo?

Se vienen reuniones, invitaciones y convivencias este día, todo con amistades con las que la pasarás bastante bien. Aprovecha el tiempo para despejarte. Estos días has estado muy preocupado y te vendrá bien salirte de tu rutina y hacer algo diferente. Aprovecha esos momentos porque te ayudarán mucho a recuperar tu energía y conocer a nuevas personas que te ayudarán a olvidarte de tus problemas.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 16 de mayo?

Te va a llegar una lanita que te hará relajarte un poco en estos días que las preocupaciones económicas han estado a tope. No te emociones y lo gastes; la ansiedad puede que quiera hacer que te concentres un rato, pero este dinero no es para eso. Es hora de pagar tus deudas; con el tiempo verás que fue la mejor opción que pudiste tomar.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 16 de mayo?

Si tienes pareja, hoy es un buen día para no caer en la rutina, hacer cosas nuevas y conocerse de una manera distinta. El estrés del día a día podría ponerlos a discutir por cosas innecesarias; es por eso que no te debes enganchar y buscar una nueva experiencia para relajar las cosas y el ambiente.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 16 de mayo?

Ten mucho cuidado con los secretos y la información que te comparten otras personas. Últimamente se te da mucho eso de andar contando lo que no deberías y pronto podrías estar en serios problemas. Aprovecha este día para aprender a cerrar la boca y no contar las cosas y secretos que otros te confían.