El EMOTIVO discurso de Antonio Rosique para coronar a Alexis Hirochi, campeón de Exatlón México 2026

Este viernes 15 de mayo hemos vivido un días histórico pues la Gran Final de Exatlón México nos ha dejado al campeón de la novena temporada, donde vimos a Alexis Hirochi levantar la tan ansiada Copa dejando un momento para la posteridad, marcando un antes y después.

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Esta victoria no es cualquiera pues se está pasando la “antorcha”, ya que Alexis venció a Mario Mono Osuna, el que era el campeón vigente y quien ha sido uno de los competidores más destacados en todo Exatlón México, gánadose el respeto de todos los participantes, de Antonio Rosique “La Máxima Autoridad” y de la gente en casa.

Antonio Rosique le dedica unas palabras a Alexis Hirochi tras convertirse en campeón de Exatlón México

“Alexis, querido amigo. 36 semanas después los haces realidad. Haz puesto el ejemplo del poder de los sueños. ¡Es tuyo, levantalo! ¡Ahí está México! ¡Ahí está Barra de Navidad! Y aquí está el corazón de un campeón mexicano”.

Ante todos los presentes Alexis levantó junto a su mamá la Copa de Exatlón México dejándonos uno de los momentos más emotivos de todo el reality show, dejando ver el lado más vulnerable y humano del competidor del Equipo Azul.

Posteriormente “La Máxima Autoridad” se volvió a reunir con el joven y le dijo lo siguiente:

“Alexis, mi querido amigo eres lo que esta marca busca en todo México. Esos chicos como tú en cualquier rincón del país que sueñan con ser parte de esto, que se entregan, que se preparan, que ganan con esa humildad y esa honestidad”.

Alexis Hirochi comparte sus primeras palabras tras convertirse en campeón de Exatlón México

Ante esto, Alexis compartió su emoción y habló sobre las 36 semanas que pasó dentro de Extalón. Posteriormente hizo referencia a la promesa que le hizo a su mamá. También habló sobre los sacrificios que tuvo que hacer, poniendo una pausa al deporte, asegurando que todo lo ha hecho por su familia. Además de agradecer a su mamá quien siempre lo ha apoyado en su camino dentro del deporte.

Finalmente le agradeció a México y a toda la gente que lo siguió desde sus hogares, demostrando sus mentalidad, corazón y pasión que ha puesto en esta temporada.