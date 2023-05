Blackpink en México: Este es el setlist para su concierto en el Foro Sol.

Con millones de seguidores en todo el mundo, las chicas de Blackpink han cautivado a su audiencia con su estilo innovador, letras pegajosas y coreografías impresionantes. Pero, ¿qué podemos esperar de su setlist?

Desde sus éxitos más grandes hasta sus canciones más recientes, los Blinks han comenzado a especular sobre qué canciones harán el corte en la lista de canciones de Blackpink. ¿Veremos sus clásicos como “Kill This Love” y “Ddu-Du Ddu-Du”? ¿O quizás sorprenderán a la multitud con algunas canciones menos conocidas o nuevos lanzamientos?

Con tantas canciones increíbles en su discografía, solo podemos esperar lo mejor de Blackpink. ¡Así que agarra tus luces rosas y prepárate para bailar con Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo en una noche que nunca olvidarás!

Este sería el setlist de Blackpink

¡Los Blinks del mundo entero están enloqueciendo después de la impresionante actuación de Blackpink en Coachella! Las chicas del K-pop se lucieron con un setlist impresionante de 18 canciones, cada una de ellas entregando todo en el escenario y emocionando al público presente.

Pero eso no es todo, cada una de las idols tuvo la oportunidad de brillar como solista, Jennie hizo que la multitud se enamorara de ella con “You&Me"; Jisoo cautivó con “Flower"; Rosé derrochó talento con “Gone/On The Ground” y Lisa sacudió el escenario con “Money”. Y con los conciertos de Blackpink en México a solo unos días, los fans no pueden contener su emoción por lo que vendrá.

A continuación, te presentamos el posible setlist de Blackpink para sus conciertos en México:

How You Like That Pretty Savage Whistle Don´t Know What to Do Lovesick Girls Kill this love Crazy Over You Playing with Fire Tally Pink Venom Shut Down Typa Girl DDU-DU DDU-DU Forever Young Yeah Yeah Yeah Stay As If It´s Your Last

¡Blinks de México, prepárense! El fenómeno global del K-pop, Blackpink, está a solo un día de su primer concierto en el Foro Sol. El 26 y 27 de abril, los fans de todo el país se unirán para ser testigos de una de las actuaciones más esperadas del año.

