Hermana de Sergio Mayer Mori ataca a Natalia Subtil con estas hirientes palabras

Los conflictos no se detienen en la relación entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil, pues cada ocasión que alguno de los dos tiene un encuentro con los medios, salen declaraciones incendiarias. Aunque en el pasado existió una tregua entre ambas partes, ahora solamente sale fuego de todos los involucrados. Allí, justamente se añadió la hermana de Sergio Mayer, quien acribilló con sus palabras a la madre de Mila.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori tuvo una relación hace años donde se concretó el nacimiento de su hija. El actor y modelo era muy joven y eso provocó muchos pleitos con la también actriz brasileña. Y después de años, el problema radica en que la madre acusa de ausencia por parte de Sergio Mayer Mori en la crianza y manutención de su hija.

¿Qué dijo la hermana de Sergio Mayer Mori sobre Natalia Subtil?

Ante las acusaciones de la ausencia del padre de Mila, él y su familia han indicado que eso es totalmente falso. Tanto Bárbara, como Sergio padre y ahora Antonia Mayer niegan contundentemente dichas declaraciones. Y no solo eso, sino que aseguran que quien no permite el acercamiento a Sergio Mayer hijo con su niña, es la actriz sudamericana.

En su encuentro con los medios, Antonia declaró lo siguiente: “Mi única opinión es que ya están viendo la mujer que es y ahí me voy a quedar”. No quiso comentar mucho más, pero también indicó que en general a la familia se le ha impedido hablar con Mila: “Sí, Mila está enorme. Es una niña divina y está altísima, yo no puedo creer su estatura… En un momento sí estaba esa posibilidad de comunicarnos con Mila, ahorita ya no”.

Y esto simplemente acrecenta el conflicto directo de la familia con una Natalia que se ha defendido de los ataques que ella indica como la normal por parte de la familia Mayer Mori.

¿Quién es y a qué se dedica Antonia Mayer?

La joven de 18 años cumple los 19 en octubre próximo. Es hija de Sergio Mayer e Issabela Camil y está forjando su palabra en la actuación, modelaje y como influencer en las redes sociales. Es originaria de la Ciudad de México y como tal, es media hermana del tan mencionado Mayer Mori… que vive serios problemas con la madre de su hija.

