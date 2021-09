Bobby Larios recordó cuando le detectaron cáncer de próstata.

Bobby Larios reapareció tras estar alejado de los reflectores por un largo tiempo, para dar a conocer cómo superó el cáncer de próstata.

En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, el ex de Niurka Marcos compartió más detalles de su terrible enfermedad.

“Yo me empecé a sentir mal de los riñones, incluso de la vejiga. Me hacen un examen, el doctor me llama y cuando fui, me empezó a platicar del cáncer de próstata, dijo: ‘usted tiene cáncer de próstata’. Para mí eso fue un golpe muy grande”, expresó el artista de 51 años.

Bobby Larios recordó que su hermana Alejandra y otros seres queridos también fallecieron debido al cáncer.

“Mi hermana murió de cáncer… imagínate todas las cosas que pasaron por mi cabeza. Mi hermana murió de cáncer, siempre fue una guerrera, yo lo viví con ella, fue una guerrera con toda la enfermedad del cáncer”, subrayó a este programa.

Afortunadamente, Bobby trató el cáncer de próstata a tiempo y siguió todas las indicaciones médicas para su pronta recuperación.

El doctor me dijo: ‘Hay cosas buenas, la primera es que lo detectamos a tiempo’

Bobby Larios recuerda su emotivo reencuentro con la hija de Niurka Marcos

No es un secreto la polémica relación sentimental de Niurka Marcos y Bobby Larios hace algunos años, donde los artistas protagonizaron tensos momentos frente a los medios de comunicación.

El actor mexicano también conoció a Romina, hija de la controversial vedette cubana y de Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero.

Por ello, Bobby confesó cómo fue su reencuentro con Romina casi 17 años después.

“Fueron muchos sentimientos encontrados porque yo la dejé de ver cuando tenía ocho años, pero me la vuelvo a encontrar cuando tiene 25 años. Logramos tener una platica muy bonita, un encuentro muy bonito de amistad”, concluyó el artista en exclusiva para Venga la Alegría.

