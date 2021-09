Niurka opina sobre el polémico comentario de Enrique Guzmán a Natasha Moctezuma.

Niurka Marcos rompió el silencio sobre la reciente polémica de Enrique Guzmán, quien expresó que el karma se cobró la vida de la joven Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía.

Recordemos que, a principios de septiembre, Natasha Moctezuma falleció por posibles problemas derivados a la epilepsia y a un pulmón.

Ante la dolorosa situación, Don Enrique expresó que el deceso de la joven fue producto del karma, desatando todo tipo de críticas en las redes sociales.

Niurka Marcos rompió el silencio sobre las palabras del rockero en su reciente encuentro con Azteca UNO y otros medios de comunicación.

“De las personas hablamos, según nos va en la fiesta. Es lógico que el señor esté enojado y con rabia, el señor está hablando desde sus entrañas. Todo lo que venga de su nieta, él lo va a recibir predispuesto y huraño”, expresó la vedette cubana desde el aeropuerto.

En otros temas, Niurka habló de la fuga de Laura Bozzo tras enfrentar problemas con el SAT.

“Donde hay mucho billete, con la pena, I´m sorry for everybody, pero van a caer. Entonces, con la pena, todas esas personas que están todo el tiempo presumiendo, pues se exponen a secuestros y a que el SAT les eche el ojo. A mí me tienen que cazar mucho porque soy pobre”, subrayó la cubana.

Te puede interesar: ¿Enrique Guzmán está listo para perdonar a Frida Sofía tras polémica legal?

Enrique Guzmán se disculpa por polémico comentario a Natasha Moctezuma

Fue el pasado 15 de septiembre, cuando Enrique Guzmán ofreció una disculpa en exclusiva para nuestro programa Ventaneando.

El rockero se dijo apenado por convertir el fallecimiento de Natasha en una especie de burla.

“Así que, aquí de frente con la cámara, les digo con toda sinceridad: mis disculpas más leales y reales se las doy yo directamente. Lo siento mucho familia Moctezuma, que hayan perdido una gente que tienen tan cerca”, expresó el papá de Alejandra Guzmán.

También te puede interesar: Enrique Guzmán pide perdón por ofensivo comentario a Natasha Moctezuma.