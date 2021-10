Dedica rap a su pareja durante la boda. (VIDEO)

Una boda se viralizó en todas las plataformas digitales, pero no por protagonizar un cuento de hadas frente a todos los invitados.

Y es que los enamorados tuvieron una batalla de rap, donde las líneas sarcásticas y llenas de humor amenizaron el evento.

La novia se plantó en el escenario con su vaporoso vestido blanco y un elegante peinado, donde argumentó que “el matrimonio es una cosa de carrera larga”.

“Me casé con un we... que tiene cara de niño, para terminar de educarlo me busqué uno más chiquito. Apareció de la nada y ahora ya no se la acaba”, canta la mujer en medio del aplauso emocionado de todos los asistentes al evento nupcial.

Amigos y seres queridos no dejaron de grabar la épica batalla de rap que luego se hizo tendencia en todas las redes sociales.

Decenas de asistentes aplaudieron la creatividad de la novia para hacer de su boda un evento diferente y fuera de lo normal.

“Cuando estoy contigo nada falta, yo solo quería unos tacos escurridos en grasa y míranos, ya estamos construyendo una casa”, canta la mujer en medio del escenario para luego concluir con otra divertida frase.

“Un perro deseo de vivir toda nuestra vida juntos… el matrimonio es una cosa de carrera larga porque soy tu mujer y tú el hombre de mi vida”, expresó.

Rap en boda se viraliza en TikTok

La cuenta Freestaylers Anonimos fue la encargada de compartir este épico video ante millones de usuarios de las redes sociales.

El clip cuenta con 6 millones de reproducciones; además es el video más visto de la mencionada cuenta de TikTok.

