Usan cazuela como lancha para llegar a su boda. (VIDEO)

Aksh Kunjumon y A. Aishwarya, esposos y trabajadores de salud, se viralizaron en las redes sociales tras transportarse en una enorme cazuela para cocina a su boda.

La pareja llegó al evento nupcial a pesar de las fuertes inundaciones en la comunidad de Alappuzha, ubicada en la India.

La novia fue captada con un vestido rosa y un arreglo floral en la cabeza, mientras que el novio no pasó desapercibido con una camisa rosa.

Algunos fotógrafos grabaron el momento sumergidos desde las aguas grises de la comunidad, momento que también llamó la atención de millones de personas en todo el mundo.

“La boda estaba programada originalmente en un templo que permanece sumergido, así que cambiamos la ceremonia a un salón cercano, donde las aguas de la inundación no han entrado en el escenario”, expresaron los novios para los medios locales de su país.

Aunque buscaron un bote o balsa para trasladarse, la pareja de enamorados no encontró ningún transporte para llegar al lugar de la boda.

No había ninguno disponible, no podíamos dejar pasar la oportunidad, por lo que la ceremonia se llevó a cabo pese a las condiciones

Invitados a la ceremonia nupcial también detallaron más sobre este hecho viral.

Algunas áreas cercanas al templo estaban casi sumergidas, pero logramos traer a la novia y al novio a tiempo

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Pareja dentro de una cazuela se vuelve viral en internet

La usuaria de Twitter Shilpa publicó el video del evento en sus redes sociales, donde narró cómo sucedió el traslado en una cazuela ante millones de internautas.

Esta pareja del distrito de Alappuzha en Kerala usó un gran recipiente de cocina para atravesar el agua de la inundación para llegar al lugar de su boda

Las reacciones por parte de los internautas se hicieron presentes, ya que múltiples personas desearon un feliz matrimonio a esta joven pareja que llegó al altar contra viento y marea.

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