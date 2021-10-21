Intenta recrear escena de película, se le rompe el vestido. (VIDEO)

Una pareja buscó recrear una emblemática escena de baile de la película 'Dirty Dancing'; sin embargo el intento fallido provocó que la mujer se cayera, además de que se le bajara accidentalmente el vestido.

Los hechos ocurrieron a las afueras de un centro comercial en el Reino Unido. El intento por reproducir la famosa escena del ascensor se volvió un epic fail, pues la chica sufrió varios moretones.

Además de sufrir el doloroso golpe por la aparatosa caída, terminó en ropa interior porque su vestido quedó atorado cuando el hombre quizo evitar el accidente.

La famosa levantada acrobática incluida en la cinta de 1987 protagonizada por el fallecido Patrick Swayze, fue un auténtico fracaso.

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Las lesiones de la mujer no fueron de gravedad

La mujer quedó en ropa interior y tirada en el suelo, mientras reía de nervios por la pena del oso que protagonizó.

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