Se entera que su boda fue cancelada por un cartel que colgó su novia.

Existen diversas formas en las que una persona se arrepiente de dar el gran paso y casarse, pero esta fue realmente impactante, pues a través de un cartel que colgó su novia en un parque público, el novio se enteró que la esperada boda estaba cancelada.

Esta peculiar historia ocurrió en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde a Nicolás le informaron públicamente que no habría enlace matrimonial y todo fue por andar de fiesta con sus cuates.

En una de las plazas públicas de ese país, apareció una lona de color amarillo fluorescente bastante peculiar en la que la mujer con la que presuntamente se iba a casar, le avisó de la decisión a quien sería su futuro esposo.

“Nicolás S. ya no hay boda. Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos. ¡Ni vengas a mi casa!”, decía el cartel.

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Empresarios buscan apadrinar boda de Nicolás

Varios negocios locales de Santa Cruz de la Sierra buscan a Nicolás para ayudarlo a apadrinar su boda. Incluso, una empresa encargada de organizar eventos lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para que el novio logre reconciliarse con su novia.

La compañía promete darle salón, invitaciones, DJ, grupos musicales, pastel, el maquillaje de la novia y hasta la despedida de soltero. El joven solo necesita reconciliarse con su novia para que tengan la boda de sus sueños.

Lo que aún se desconoce es si la novia de Nicolás aún esté dispuesta a casarse con él. Por ahora parece que tendremos que esperar a que aparezca y cuente el desenlace de la historia.

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