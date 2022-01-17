Fue al doctor por un dolor de cabeza, tenía una cucaracha en el oído.

Zane Wedding se viralizó en todas las redes sociales por contar su visita al médico que terminó como una completa tragedia.

Zane es un hombre originario de Nueva Zelanda que compartió cómo le fue sustraída una cucaracha del oído a través de Twitter.

“Fui al doctor el sábado con un oído tapado. El doctor dijo que no podía ver nada en mi oído y que el dolor desaparecería por sí solo. Fui a buscar una segunda opinión y me quitaron una cucaracha de la oreja. Estuve tres días con una cucaracha en la oreja”, contó el hombre en Twitter.

El neozelandés confesó que sintió mucho dolor en la cabeza y atribuyó el malestar a un supuesto oído repleto de agua.

Zane Wedding decidió utilizar una secadora para evaporar el agua, pero los intentos fueron en vano tras la terrible molestia que persistió.

El sujeto pensó que se trataba de agua en el oído, pues constantemente se ejercita dentro de la alberca.

Los médicos le dijeron que el dolor pasaría pronto; sin embargo, el hombre decidió consultar una segunda opinión médica ante el fuerte dolor.

En la segunda revision, otro médico encontró una cucaracha que estuvo aproximadamente tres días en el oído de Zane.

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Cucaracha en el oído de un hombre se viraliza en internet

Zane Wedding compartió la foto de la cucaracha que le sacaron del oído, generando miles de reacciones en las plataformas digitales.

“Horrible experiencia”, escribió un hombre que responde al nombre de Pete McKenzie en Twitter.

La foto de Wedding ganó miles de ‘Me Gusta’ y decenas de comentarios por parte de personas aterradas con su historia.

La historia del hombre se viralizó en Nueva Zelanda y en otros países del extranjero, por lo que Zane quedó sorprendido y mandó otro mensaje en sus redes sociales oficiales.

“Esto terminó siendo mucho más grande de lo que podría haber imaginado”, escribió en Twitter.

Finalmente, Zane fumigó toda su casa para descartar la llegada de otra cucaracha a su cuerpo u otra enfermedad peligrosa.

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