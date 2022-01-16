Mesero denuncia propina de 100 pesos en cuenta de 10 mil.

A lo largo de la pandemia se han conocido diversos casos de personas que acudieron a restaurantes y decidieron dejar propinas inesperadas para los meseros, ya sea por cantidades muy altas o situaciones en donde no dejaron nada.

A través de redes sociales se hizo viral la denuncia de un mesero tras recibir una propina de 100 pesos por una cuenta de más de 10 mil pesos.

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La polémica propina de 100 pesos

Esta historia sucedió en un restaurante de lujo de la CDMX y se hizo viral tras aparecer en Reddit, plataforma en la que ha recibido miles de reacciones, en su mayoría en contra de los comensales.

En la publicación se menciona que el mesero actualmente trabaja en ese restaurante para poder pagar sus gastos en la universidad y aunque la paga es muy mala, las propinas le ayudan; sin embargo enfatizó que ya está harto de la raza toda tacaña.

Este fin de semana llegó una familia a cenar, de esas que te piden las botellas que no están en la carta y debes estar atendiendo todo el tiempo. Total, después de más de 4 horas piden la cuenta, de la cual fueron más de 10 mil varos. La dividieron y pagaron con tarjeta. La cuenta fue cerrada y me comentaron que la propina sería en efectivo

La respuesta del comensal al mesero por la baja propina

Al momento de recibir el folder, el mesero se dio cuenta de que solo le habían dejado 100 pesos, por lo que de inmediato se enojó y optó por mencionarles que lo que se recomienda dejar es el 10 por ciento, recibiendo una respuesta que lo molestó aún más.

Discúlpame, pero mil pesos de propina es demasiado, te estoy dejando lo justo para mí

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Además, el joven mencionó que como resultado de solo haber recibido 100 pesos de propina ahora le debe 500 pesos al personal de la cocina, ya que tiene que entregar el 6% de lo que gana.

