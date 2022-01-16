Pide dinero a sus fans para pagar la renta de su departamento, lo consigue.

Fue la famosa youtuber Nahir Lorenzetti quien pidió dinero a sus fans para pagar la renta de su departamento y lo consiguió en solo 24 horas.

Una influencer recibió donaciones de varias personas tras su petición, pues parece ser que la crisis económica también le ha pegado a los creadores de contenido en YouTube.

Al menos ese es el caso de la youtuber argentina Nahir Lorenzetti, quien le pidió ayuda monetaria a sus fans para poder pagar la renta y fue en su cuenta de Instagram donde comenzó una recolecta de dinero, ya que, según ella, se había quedado sin ingresos.

Todo parece indicar que YouTube le había cancelado su canal después de dar a conocer que padecía COVID-19 aún estando vacunada.

La creadora de contenido inició su colecta de dinero publicando su cuenta de Mercado Pago y reunió todo el dinero que necesitaba en menos de 24 horas.

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¿Quién es Nahir Lorenzetti?

Nahier Lorenzetti es una youtuber e influencer Argentina que crea contenido sobre sus experiencias de vida y sus problemas existenciales.

En YouTube y en las redes sociales Nahier Lorenzetti es conocida como Asado de faso. En la plataforma de vídeos, tiene más de 90 mil seguidores.

La youtuber desató la polémica entre los internautas, pues algunos señalan que lo que hace esta creadora de contenido es aprovecharse de las personas, incluso tachan su conducta de abusiva.

Por otro lado, hay quien defiende lo hecho por la influencer, ya que consideran que se encuentra en todo su derecho de pedir lo que ella quiera y es un gran gesto que sus fans la apoyen cuando más los necesita y le tiendan una generosa mano, que en su momento muchos internautas también llegarán a necesitar.

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