El actor está siendo protagonista nuevamente a partir del estreno de Tren Bala, película en la que encabeza el elenco como le ha ocurrido muchas veces a lo largo de su carrera. A partir de esta situación se van desarrollando trascendidos como informaciones referidas al intérprete, y al parecer, existe una lista negra de Brad Pitt sobre los actores y actrices con los que no volverá a trabajar.

¡Conoce al Johnny Depp mexicano y sorpéndete con el parecido!

El ganador al Oscar a Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time In Hollywood tiende a tomar nota de las personas con quienes trabaja para volver a trabajar con ellas o no. Y esto no es un indicio ni un rumor, sino que es algo que ha sido confirmado en el marco de las entrevista de promoción del nuevo film que recientemente ha llegado a las salas de cine.

Te puede interesar: Brad Pitt anuncia final de su carrera por este trastorno: “Mi tiempo terminó".

¿Cuál es la lista negra de Brad Pitt de los actores y actrices con los que no volverá a trabajar?

Aarton Taylor-Johnson es el coprotagonista de Tren Bala y en medio de una conversación con Variety comentó lo siguiente: “él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato. Trabajas con muchos actores y después de un tiempo empiezas a tomar notas: ‘Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más’. Brad también tiene esta lista: la lista de ‘buenos’ y la lista de malos”.

Una de las privilegiadas de la lista del actor es Sandra Bullock. La ganadora al Oscar como Mejor Actriz por Un Sueño Posible anunció este año que por un tiempo no iba a estar involucrada en ningún proyecto, y al sustentar esta decisión, afirmó sufrir de un agotamiento total que solo la llevaba a querer estar en su casa.

El mismo Brad Pitt ha sido muy elogioso con su colega y ha afirmado: “Sandy es una vieja amiga. Es una persona intransigente a la que podría pedir favores a lo largo de los años y lo he hecho muchas veces y siempre está ahí”.

Si nos dejamos llevar por la filmografía de Brad Pitt podemos afirmar que hay otros intérpretes con quienes disfruta trabajar como George Clooney, Julia Roberts o Cate Blanchett. Citar ejemplos de las personas con quienes no volvería a trabajar sería incorrecto y para eso debemos esperar por sus palabras.

También te puede interesar: Brad Pitt padece trastorno que le dificulta reconocer rostros.