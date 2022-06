Brad Pitt anuncia final de su carrera por este trastorno: “Mi tiempo terminó".

Vaya sorpresa y sin duda alguna es dolorosa para muchos y muchas fans del actor. Brad Pitt anunció el final de su carrera actoral a causa de un trastorno que padece y le impide trabajar con la suficiencia y normalidad que su actividad requiere.

¡Conoce al Johnny Depp mexicano y sorpéndete con el parecido!

El ganador al Oscar como Mejor Actor de Reparto por “Once Upon a Time In Hollywood” se encuentra realizando la promoción de “Bullet Train” y en el marco de las entrevistas por este film sorprendió al afirmar que su futuro en la actuación está cerca de un punto final aunque dio motivos que llevan a entender esta decisión.

Te puede interesar: FOTOS | Te explicamos la demanda de Brad Pitt contra Angelina Jolie.

¿Cuál es el trastorno que padece Brad Pitt?

El exesposo de Jennifer Aniston y Angelina Jolie comentó que se ve a sí mismo “en la última etapa” en lo que refiere a su trabajo actoral. Incluso se atrevió a señalar que esto sucederá en el próximo trimestre o semestre, es decir en este mismo 2022.

Ahora, al momento de hablar del trastorno que padece expresó que le cuesta recordar a las personas nuevas que conoce y sus rostros. Pitt cree que podría tener deprosopagnosia, incapacidad para reconocer las caras de la gente (también conocido como ceguera facial). Aunque se esfuerza por encontrar esas imágenes en su cabeza no lo logra y cada vez que comenta esto ante quien cree pertinente no le creen. Lo cierto es que este problema parece estar transformándose en una patología más seria y ante esto los días en la actuación estarían por finalizar.

De todas formas, Brad Pitt va a seguir vinculado al mundo del cine y las series pues hace ya muchos años que incursiona como productor a partir de “Plan B”, la compañía que fundó junto a Jennifer Aniston cuando estaban juntos. Con ese espacio se ha involucrado en varios proyectos y no hay por qué pensar que eso deje de suceder pues el intérprete no manifestó de manera alguna que esa faceta laboral vaya a concluir.