Brad Pitt padece trastorno que le dificulta reconocer rostros.

Brad Pitt anunció hace poco que el final de su carrera actoral está cerca debido a un trastorno (prosopagnosia) que padece y que le impide trabajar con la normalidad que su papel como actor requiere.

El ganador del Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en “Once Upon a Time a In Hollywood” se encuentra promocionando actualmente la cinta “Bullet Train”, donde actúa al lado de Bad Bunny y Sandra Bullock, fue en la promoción del filme donde el actor afirmó que su futuro en la actuación está cerca.

El exesposo de Jennifer Aniston y Angelina Jolie reveló que su adiós de las cámaras y los reflectores sucederá el próximo trimestre o semestre, es decir, este 2022. Brad Pitt cree que podría tener prosopagnosia, aunque no ha sido diagnosticado oficialmente.

El actor reveló que debido a este padecimiento le cuesta trabajo recordar a las personas nuevas que conoce y sus rostros y aunque se esfuerza por encontrar esas imágenes en su cabeza no logra hacerlo y cada vez que se lo comenta a alguien no le creen.

En una reciente entrevista con GQ, afirmó que no puede reconocer a las personas mirándolas a la cara, ni siquiera a los miembros de su familia, algo que ha influido directamente en su confianza, principalmente cuando se trata de relacionarse en sociedad y aseveró que esto le está afectando psicológicamente.

“Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto”, dijo el actor.

¿Qué es la prosopagnosia? La prosopagnosia, también conocida como “ceguera facial”, es un trastorno neurológico que puede hacer que las personas tengan dificultad para reconocer incluso a familiares o amigos, según revela el Instituto Nacional de Salud.

Algunas investigaciones han demostrado que este trastorno puede afectar a una de cada 50 personas en diferentes grados, ya que mientras algunas personas pueden presentar problemas para reconocer a familiares o amigos, otros podrían no ser capaces de distinguir entre rostros.