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FOTOS | Te explicamos la demanda de Brad Pitt contra Angelina Jolie.

Desde su separación, Brad Pitt y Angelina Jolie no paran de problemas legales. ¡Te contamos a detalle todo lo que hay detrás de esta nueva demanda!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Angelina Jolie y Brad Pitt
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