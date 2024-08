Brandon Valenzuela ¡Una semana de gran avance para el académico!

Brandon Valenzuela ha logrado convencer a los críticos de La Academia de que tiene un gran talento, además de ser muy constante y disciplinado dentro de la escuela, pues en el sexto concierto cantó "¿A dónde vamos a parar?”, un género musical distinto a lo que siempre había cantado, los críticos y el público quedaron fascinados con él.

¡Brandon dejó el corazón en el escenario, al cantar "¿A dónde vamos a parar?”! [VIDEO] ¡La interpretación de Brandon de "¿A dónde vamos a parar?” de Marco Antonio Solís, dejó sorprendidos a todos!

Brandon Valenzuela contra Yesi González

En la revisión del sexto concierto los rivales de cada académico dieron críticas a la presentación del oponente, en este caso, fue Yesi González la que opinó sobre el número musical de Brandon, le hizo algunas observaciones sobre desafinaciones y la respiración, posteriormente los alumnos y maestros votaron por quién de los dos (Yesi y Brandon), había hecho el mejor trabajo en el concierto y por sorpresa quedaron en empate, pero debía haber un ganador, fue el director quien llevó a cabo el desempate y se decidió por Brandon.

¡Brandon es el alumno de la semana!

Cada semana se reconoce a algún académico como “el alumno de la semana”, este título lo gana el que se haya esforzado más en el transcurso de siete días, contando su desempeño en el escenario de La Academia en cada concierto. Esta vez el ganador fue Brandon Valenzuela, quien reaccionó sorprendido al enterarse de la noticia, quedó con la boca abierta y no lo podía creer, sus compañeros lo abrazaron y le dijeron que lo merece, puesto que se ha esforzado bastante para poder mejorar su técnica.

Brandon es el alumno de la semana ¡El académico no lo podía creer! [VIDEO] Brandon quedó sorprendido al saber que es el alumno de la semana, el académico rompió en llanto, pero sus compañeros le hicieron ver que lo merece, ya que ha trabajado mucho.

Yesi González asistente personal de Brandon

¡Brandon fue el ganador de la dinámica! Así que Yesi tiene que cumplir en ser su asistente hasta el día lunes... Todo iba muy bien, ya que Yesi lo apoyó con hacerle de comer y lavar sus trastes, pero estaba incómoda, pues no le pareció que Brandon no le pidiera las cosas “por favor”. Yesi decidió hablar con Brandon le pidió que le pidiera de buena manera las cosas y el académico agradeció que se lo dijera directamente, la alumna le comentó que sus tareas solo eran dos; sin embargo, Brandon le pidió que lo apoyara en sus ensayos, quiere que lo escuché y le dé consejos, ella aceptó.

Horas después hubo un cambio de reglas en la dinámica, debido a que el Director, Héctor Martínez, les dio tareas específicas por cumplir:

La académica le dará un curso de primeros auxilios diariamente a Brandon, Yesi le hará de comer al académico (comerá lo mismo que él) y también le pedirá permiso para hacer sus actividades, ella no podrá hablar dentro de la casa, se comunicará con señas.

¿Qué canción cantará Brandon Valenzuela en el séptimo concierto?

El día lunes se realizó el reparto de canciones , sabemos que siempre es un nuevo reto para los académicos en cada concierto. Héctor Martínez le comentó a Brandon que su género musical de fortaleza es el regional mexicano y el académico lo confirmó, por lo que le fue asignado el tema titulado “Te quiero así" de Valentín Elizalde, con el fin de pulir su técnica vocal.