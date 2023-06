Brenda Bezares pone fin a rumores de que su hijo era de Paco Stanley.

A 24 años de la muerte de Paco Stanley, a propósito del documental que se estrenó recapitulando el cruento episodio, Brenda Bezares rompió el silencio en exclusiva para Ventaneando y se sacudió de una vez por todas la sospecha que ha perseguido a su familia durante todo este tiempo, en torno a que el asesinato fue producto de la revancha de su esposo Mario Bezares, al enterarse de que su hijo Alan era en realidad hijo del malogrado conductor.

Para ello, Brenda Bezares hizo pública la prueba de ADN a la que Mario y Alan se sometieron en el 2001 con tal de acabar con maledicencias y rumores, pero si con todo y eso no cesarán, ella soltó una advertencia.

¿Qué dijo Brenda Bezares?

“Pensamos tomar esas acciones legales por supuesto porque ya basta”, dijo y aseguró que con el estreno del documental en cuestión “se vinieron nuevamente muchas personas hablando, injuriando, calumniando y pues mi hijo durante todos estos años estuvo protegido por parte de la familia, nunca quisimos hablar del tema por protección a él ni tampoco sacarlo a relucir”.

“Ahora que ya es un hombre, ahora que ya lo entiende, como familia tomamos la decisión principalmente para que lo dejen de molestar”, agregó.

¿Fue señalada públicamente?

De igual forma, dijo haber vivido muchas veces el señalamiento público. “La primera vez que yo lloré demasiado, que ya ni vale la pena acordarse porque ya es pasado, él era un bebecito y entonces yo salía a la calle con él y escuchas el cuchicheo: ‘Sí es, no es, mira se parece, no se parece’. Yo decía qué malas personas, por qué no se meten conmigo, yo soy la artista, él es un bebé y no puede defenderse, entonces recibió bullying, ataques de maestras, comparaciones, que lo hayan hecho aparte y no la pasó nada bien”.

¿Brenda Bezares y su hijo tomaron terapia?

Brenda aseguró que los cuestionamientos y rumores en torno a la paternidad de su hijo llegaron a tal grado que la obligaron a ella y a Alan a tomar terapia postraumática. “Los dos hemos tomado mucha terapia, los dos hemos pasado muchas cosas y él, ahora a raíz del documental lloramos mucho, lo vimos juntos”.

“Fueron como cinco horas de tortura porque es como una herida que tienes ahí y la vuelves a abrir y vuelve a doler, principalmente a él le dolió mucho porque no sabía muchas cosas, no estaba enterado de otras, no comprendía otras por su misma juventud”, recalcó.

¿Cómo el asesinato de Paco Stanley les cambió la vida? Brenda Bezares recordó cómo el asesinato ocurrido hace 24 años no sólo acabó con la vida de Paco Stanley sino que trastocó la de muchos otros.

“Yo lamento profundamente, no solamente para nuestra familia sino para la del señor Stanley y todos los que nos vimos involucrados en todo esto porque fue trágico, desgastante y acabaron con muchas vidas”, finalizó.