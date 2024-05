Brenda y Mario Bezares no descansarán hasta que sea cancelada la nueva serie de Paco Stanley

Brenda y Mario Bezares son contundentes y no descansarán hasta lograr que se cancele la transmisión de la serie “¿Quién lo mató?”, que aborda el asesinato de Paco Stanley. Desde Monterrey, Nuevo León, la pareja exige que no se les revictimice luego de haber sido exonerados legalmente.

¿Qué dijeron Brenda y Mario Bezares?

En exclusiva para Ventaneando, Brenda Bezares aseguró que “lo principal es dejar súper claro que es un hecho que ya un juez dictaminó, que nos dio la inocencia, que Mario no tiene nada que ver y los estamos invitando a que, obviamente, se acerquen a nosotros a platicar”.

“Es mi derecho que no hables de mí si no te doy la autorización. Es mi derecho, también hay leyes que nos amparan en donde puedes hablar de mí sin autorización y otra, ¿cómo puedes hablar de unas personas que no conoces, que ni siquiera te acercas a preguntar cómo estábamos o cómo iba a ser? No para que nos beneficiaras, sino simplemente para que sean los hechos los que hablen”, agregó.

De igual modo, Brenda Bezares aseguró que “aquí hay un tema muy delicado donde muchas personas salimos lastimadas, donde hasta el Sol de hoy seguimos viviendo con secuelas y con situaciones, y tú no puedes ir por la vida decidiendo que puedes hablar de las personas sin los fax, los hechos y sin acercarte a las personas”.

¿No descansarán hasta que sea cancelada la serie?

Brenda Bezares también aseguró que ella y su esposo no se van a detener y recurrirán a las instancias que sean necesarias para que ya los dejen en paz de una vez por todas o para que, por lo menos, les pidan su autorización para hablar del tema y de su familia.

¿Cómo va el tema legal con la productora y plataforma que transmitirá la serie? La pareja habla sobre el extrañamiento legal que sus abogados enviaron a los productores de la serie y a la plataforma que la transmitirá a partir de este viernes.



Mario Bezares sentenció que “hay 48 horas para que contesten esta carta, creo que hoy se termina el plazo y de los cuales no hay ninguna respuesta, entonces sí se va a proceder legalmente. Si la gente de por sí juzga, te condena, te maldice, te maltrata, te insulta, ahora imagínate dejar ese final para que la gente pueda tomar una opinión”.

¿Han recibido amenazas Brenda y Mario Bezares?

Respecto a si han recibido amenazas a raíz de esta serie, comentaron: “Por el momento no, esperamos que no sea así. Las recibimos anteriormente (...) Si se dan estas amenazas y nos pasara algo a nosotros, tendríamos que agradecérselos a ellos y achacárselos a ellos”, finalizó Brenda.