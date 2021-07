Britney Spears arremete contra su hermana por interpretar sus canciones.

Luego de que Britney Spears anunciara su retiro de los escenarios hasta que no se termine su tutela legal, ahora la princesa del pop arremetió contra su hermana, Jamie Lynn, por interpretar sus canciones.

La cantante se expresó en su cuenta de Instagram en contra de su hermana, quien en varias ocasiones ha interpretado sus éxitos.

“¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado MY SONGS para hacer remixes! ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente!”, expresó Britney a través de las redes sociales.

En esa misma publicación de Instagram, la princesa del pop sostuvo que ya no volvería a usar maquillaje y fue ahí también cuando anunció su retiro de los escenarios.

“No voy a ponerme mucho maquillaje y tratar de intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer un trato real con las remezclas de mis canciones durante años y rogar por poner mi nueva música en mi programa para MIS fans… así que renuncio !!!!”, escribió Britney.

La artista ha estado bajo la tutela legal desde 2007, cuando sufrió un colapso emocional. Desde ese momento, su padre Jamie Spears ha sido quien ha tomado todas las decisiones sobre su vida e incluso quien maneja su dinero.

Ahora Britney se encuentra en plena disputa legal para recuperar su libertad. Por primera vez se le ha permitido tener a su propio abogado.

“Esta tutela mató mis sueños… así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar… ¡¡¡sin embargo la gente todavía lo intenta!!!!”, opinó en ese posteo Britney.