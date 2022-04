¡Britney Spears está embarazada! Así lo anunció la cantante.

Las buenas noticias siguen llegando a la vida de Britney Spears, después de que anunciara que está embarazada de su novio Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado.

Por medio de su cuenta de Instagram, la princesa del pop dio a conocer la noticia: “Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé: “Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?”. Mi esposo dijo: "¡No, estás embarazada de comida tonta !”. Así que me hice una prueba de embarazo y bueno... voy a tener un bebé”, compartió la cantante.

La pareja que se vio por primera vez en el set del video musical “Slumber Party” en 2016, anunció sus planes de boda en septiembre de 2021 después de casi cinco años de noviazgo, por lo que ahora llega una nueva bendición a sus vidas.

“Tengo que decir que es absolutamente horrible... las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, pero hora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Dios que no tenemos para mantener ese dolor en un secreto reservado”, añadió dejando claro que todo lo manejará en privado.

Britney Spears recupera su libertad tras años

Después de muchos años peleando por recuperar su libertad, Britney Spears lo consiguió y además cumplió uno de sus más grandes sueños: ser mamá. Y es que al estar bajo la tutela de su padre no podía embarazarse, incluso usaba un dispositivo para no procear.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo. Y agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

