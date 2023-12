BTS se reúne para despedir a RM y V, quienes se van al servicio militar

Más de un año ha pasado desde que BTS anunció que harían una pausa en su carrera debido a que los siete integrantes (Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Suga, Jin y RM) se enlistarían al servicio militar para cumplir con sus deberes como ciudadanos surcoreanos, ya que este es requisito indispensable.

El mayor de ellos, Jin, fue el primero en enlistarse el pasado 13 de diciembre de 2022, meses después (18 de abril) hizo lo propio J-Hope. Posteriormente tocó el turno de SUGA (22 de septiembre).

Sin embargo, la fecha se llegó también para RM y V, quienes entraron al servicio militar ayer 11 de diciembre, mientras que Jimin y Jungkook lo harán este martes 12 de diciembre. Para despedirse, los siete miembros de la agrupación se reunieron.

¿Cómo fue la despedida a RM y V?

A través de la cuenta oficial de BTS en “X”, la agrupación compartió dos fotografías, las cuales fueron tomadas en la base militar en la que estarán realizando su servicio militar V y RM durante cinco semanas, en las que realizarán acondicionamiento físico y posteriormente serán separados para seguir cumpliendo con sus deberes como ciudadanos surcoreanos.

En la primera imagen se ve a RM, V, Jimin, Jungkook, SUGA, Jin y J-Hope usando uniforme militar, mientras que los demás integrantes usan cubrebocas, chamarras y gorros. En la segunda imagen se ve a RM, V, Jimin y Jungkook, los cuatro integrantes que recientemente se enlistaron.

¿Cómo reaccionaron las fans de BTS? Estas imágenes causaron conmoción y tristeza entre las fans de BTS, ya que son las últimas fotografías de todos los integrantes juntos, pues se espera que se reúnan de nuevo hasta 2025, cuando todos hayan concluido su servicio militar.





¿Cómo se despidieron RM y V del ARMY?

A través de sus historias de Instagram, V compartió una serie de imágenes donde aparece completamente rapado y la acompañó con el texto “Me iré pero regresaré”. Por su parte, RM compartió una emotiva carta con el ARMY a través de la plataforma Weverse: “Hola mi gente querida. No puedo creer que este día haya llegado. Tenía tantas cosas que decir, dando vueltas, pero ahora que ha llegado el momento no es fácil abrir la boca. Estaba muy feliz de haber vivido los últimos 10 años como BTS. Aunque he estado diciendo esto como si fuera un hábito de hablar, ¡un final también es un comienzo! Confío sin lugar a dudas que si algo pasa, nos estará esperando otra cosa buena”.