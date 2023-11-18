Buen Fin 2023: ¿Cómo evitar fraudes al hacer tus compras en línea?

Es necesario tener algunas certezas al momento de realizar adquisiciones y por eso, es que aquí te hablaremos respecto a cómo puedes evitar fraudes al hacer tus compras en línea en el marco del Buen Fin 2023.

Desde hoy, hasta el lunes 20 de noviembre, acontecerá una de las fechas más importantes del año, pues esta es una de las temporadas de compras más esperadas por parte del público.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

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Durante esta instancia, es momento de disfrutar las ofertas, descuentos y meses sin intereses que puedan acarrear ciertas adquisiciones. Ahora bien, todo lo positivo, acarrea una circunstancia negativa, ya que existen muchos fraudes.

¿Cómo evitar fraudes al hacer tus compras en el marco del Buen Fin 2023?

Empecemos por una buena premisa, como lo es el utilizar una conexión segura a internet. Esto se explica en que al comprar en línea, es necesario contar con certezas respecto al servicio que estás usando y la razón es muy sencilla: si usas una red Wi-Fi privada o usas tus datos móviles impedirás que un tercero se apropie de tus datos personales. Por el contrario, si usas de carácter público, es valioso usar una VPN, porque de lo contrario estarías en riesgo.

Después usa contraseñas seguras. En este punto, es necesario proteger tus cuentas bancarias durante las compras que realices. Un password que combine letras mayúsculas con minúsculas, junto con números o signos, lo cual te brinda más seguridad.

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Y finalmente, no compartas información con nadie. En este aspecto, nunca reveles tus datos a desconocidos. Recuerda que si recibes un correo electrónico o un mensaje de texto de un supuesto vendedor que te solicita algo, la mejor decisión es no responder y borrar todo en ese momento.