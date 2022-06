Busca a su novio desaparecido, lo encuentra con esposa e hijos.

De las historias extremas que el internet nos regala, recientemente se dio a conocer la de una mujer que buscó a su novio desaparecido, pero el angelito no andaba muerto ni de parranda, sino bien casado y hasta con hijos, así fue como su novia encontró a este abusado.

En redes sociales se hico viral la historia de Rachel Waters, una joven estadounidense que emprendió la búsqueda de su novio desaparecido, pero no contaba con que el poder del internet lo encontraría casado y con hijos.

¿Será que salió a comprar cigarros? Todo inició cuando Paul McGee, el novio de Rachel, emprendió un viaje a su natal Norwich, Inglaterra para visitar a su familia; sin embargo, esa fue la última vez que lo vio, ya que después no recibió más noticias de él. Por ello, Waters decidió recurrir a Facebook para pedir ayuda y dar con su paradero.

Rachel movió cielo, mar y tierra para encontrar a su amado que creyó perdido tras emprender un viaje a su natal Inglaterra para visitar a su madre. Al no obtener respuesta por parte de él, la mujer escribió en un grupo comunitario de Facebook, perteneciente a la ciudad de Norwich, donde posteriormente el hombre aparecería casado y con hijos.

“Mi novio y yo vivimos en China. Se fue a casa a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo le haya pasado. Si alguien sabe por favor comuníquese conmigo”, publicó la Rachel Waters junto a una fotografía de su novio Paul.

La publicación llegó a manos de un amigo de la esposa de Paul, quien le respondió que el angelito estaba casado y hasta hijos tenía. “El tiene una esposa e hijos y realmente lo siento por ella en este momento”, dijo el amigo de la esposa de Paul McGee.

Según medios locales, Paul estaba trabajando en China cuando inició la pandemia, por lo que al encontrarse atrapado en aquel país decidió iniciar una relación con Rachel que duró 2 años.