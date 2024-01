¡Estas búsquedas en Google no debes realizarlas por ningún motivo!

Estamos en una era digital en la que con solo tener acceso a internet y un dispositivo que sea capaz de acceder él, podemos buscar lo que queramos con tan solo presionar un clic; pero así como puede ser algo muy sencillo de hacer, tiene sus complicaciones y riesgos que debes tomar en cuenta.

Caída de hombre queda grabada en Google Maps

Google es el buscador por excelencia, que aunque seguramente conozcas algunos otros, se sabe que es el más usado alrededor del mundo. El acceso a la información es amplio y variado, pero podemos correr el riesgo de caer en información falsa o incluso exponer datos confidenciales, ¡ten mucho cuidado con ello!

¿Cuáles son las búsquedas en Google que no debes realizar?

El internet tiene una infinidad de información que podría caer en malas manos; existen hackers dedicados a robarle a la gente ya sea monetariamente o información para después venderla, aquí te nombramos las búsquedas de Google que nunca deberías hacer:

Actos criminales

¡Así es! Aunque no lo creas, existe mucha gente que goza de ver imágenes, videos o información de temas muy delicados como lo pueden ser actividades delictivas, pero lo que no saben es que existe una institución que se encarga de vigilar el internet. Evita encender las alarmas de las autoridades.

Consejos médicos



¿Cuántas veces no te has enfermado de un simple dolor de cabeza y optas por buscar opciones de lo que puedas tener en internet? Debes saber que Google no es ningún profesional de la salud, y el automedicarte podría traer graves o fatales consecuencias. Te recomendamos mejor acudir con tu médico.

Préstamos

Sé que todos necesitamos dinero, pues es un recurso vital para poder vivir y tener comodidades, pero no dejes que la necesidad haga que caigas endeudado o estafado por sitios web falsos que te pueden robar información. Desgraciadamente cada vez es mayor el número de sitios de este estilo. ¡Evita caer en estas trampas!

Contenido ilegal

¡Tal como lo acabas de leer! Si eres de aquellos que son fanáticos en querer todo gratis como películas, música o videojuegos, lamento decirte que la mayoría de estos sitios son ilegales y además, los hacen con la finalidad de llenar de virus tus dispositivos o robar tu información.

Así que ya lo sabes, ahora al usar el buscador de Google sé más precavido y ten en cuenta que este tipo de búsquedas pueden traerte graves problemas; el internet es una herramienta muy útil pero también muy peligrosa.