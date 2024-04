¿Qué sucedió hoy 1 de abril en el capítulo 46 de Café con Aroma de Mujer? Nace Fernando, el hijo de Gaviota y Sebastián

En Café con Aroma de Mujer, Carlos Mario acepta que Sebastián conozca su finca cafetera. Leonidas compra unas vigas de madera para hacerle una cuna al bebé de Gaviota. Lucrecia les muestra su antiguo apartamento a Martín y a Paula, él les aclara que lo tomarán en arriendo, a Paula no le gusta la idea. Aurelio está pensativo por Margarita, la joven no le volvió a contestar el celular, no han vuelto a saber nada de ella. Iván le pide a Julia que no ceda el veinticinco por ciento de la herencia hasta que Sebastián no se case con Lucía.

Leonidas descubre que Julia llamó a los cafeteros de la región para que no le dieran trabajo a Gaviota. Sebastián e Iván visitan la supuesta finca de Carlos Mario, este la alquiló. Transcurren algunos meses; Gaviota conoce el sexo de su bebé, es un niño. Carmenza monta un negocio de modistería en la casa. Sebastián firma los documentos de exportación. Marcela expone ante los accionistas su proyecto del restaurante en la hacienda, el cual no es aprobado; Iván, Julia y Paula votan en contra.

Sebastián intenta llamar a Aura, pero su celular se va a buzón, le deja un mensaje pidiéndole hablar con urgencia. La Maracucha llega a Bogotá para pedir el permiso de trabajo, se queda en la casa con Gaviota. Bernardo inicia labores en Café Élite, se encargará de las estrategias de venta. Cae una fuerte lluvia en Bogotá. Sebastián acompaña a Lucía a un control médico. Gaviota empieza a tener contracciones. La bebé de Lucía tiene el cordón umbilical enredado, sus pulsaciones están bajas. Deberán adelantar la cesárea.

La Maracucha no consigue entrar en contacto con ninguna empresa de taxis, esta se encargará del parto de Gaviota. Lucrecia asesora a Paula en la decoración del apartamento, Martín le coquetea y le pide que se quede a almorzar. Lucía es llevada a la sala de cirugía. Inicia el parto de Gaviota, la Maracucha la motiva a pujar con fuerza a pesar del intenso dolor. Bernardo conversa con Carlos, le dice que quiere irse del país. Lucrecia decide invertir en los negocios de Martín. Gaviota da a luz, Leonidas llega a la casa y se conmueve con el llanto del bebé.

La cesárea de Lucía es un éxito, sin embargo, Sofía deberá quedarse en una incubadora, sus pulmones no maduraron lo suficiente. Carlos le presenta a Bernardo su nuevo novio, es uno de los ayudantes del gastrobar. Bernardo se ve afectado por la noticia. Leonidas lleva a Gaviota a la clínica, quiere que un médico revise a Fernando. Sebastián conoce a Sofía y le pide matrimonio a Lucía. Aurelio ve a Margarita en la plaza del pueblo. Sebastián se cruza en la clínica con Leonidas, le cuenta que Lucía dio a luz. El agrónomo le oculta que Gaviota está en la misma clínica.