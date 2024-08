Calcula tu número de estrés y averigua cómo te irá

La numerología es una práctica relacionada con la astrología y con otros campos espirituales que nos ayuda a descubrir aspectos ocultos de nuestra personalidad, lo que nos depara el futuro o mensajes que nuestros ángeles guardianes intentan enviarnos. En esta filosofía existe algo denominado número de estrés.

El número de estrés es un término que emplean expertos numerólogos para poder descubrir cuáles son aquellas cosas o situaciones que tienden a arrebatarnos nuestra paz mental, ya que cada número posee su propia energía y con cosas como nuestro nombre o nuestra fecha de nacimiento es posible descubrir hasta el aspecto más desconocido de nuestra mente y emociones.

Así calculas tu número de estrés y sabes lo que te causa ansiedad

Según expertos en numerología, conocer cuál es tu número de estrés es muy sencillo pues solo debes saber el día de tu cumpleaños y si este es un número mayor al nueve debes sumar los dos dígitos. Por ejemplo, si naciste un 18 de febrero debes sumar 1+8 y 9 sería tu número de estrés. A continuación, te presentamos el significado de cada dígito:

Para los número 1, lo que les causa estrés es la necesidad de siempre destacar del resto y su gran ambición. En el caso del 2 lo que le genera ansiedad está relacionado con la empatía que siente por los demás y no te gusta ver pasar malos momentos a tus seres queridos. Para los del número 3 comprometerse es algo que les genera mucho nerviosismo.

El número 4 tendrá estrés debido a su necesidad de proteger a otros. Al 5 lo estresa no poder decir que no a los demás. El número 6 tiene problemas cuando asume roles que no le corresponden, todo por su complejo de cuidadores. Para el número 7 lo que lo estresa siempre es la preocupación excesiva. En el caso del 8 su perfeccionismo lo llevará al nerviosismo y finalmente, el número 9 siente estrés porque se preocupan demasiado por los demás.