¿Cómo puedo calcular el aguinaldo proporcional, si no trabaje todo el año?

Es más que justo tener dudas respecto a tus ganancias, pues es una realidad que muchas veces no se nos ha brindado la suficiente preparación para esas cuestiones. Ahora bien, ante los problemas y el desconocimiento, hay que buscar certezas y aquí vamos a enfocarnos en contarte la manera de calcular el aguinaldo proporcional si no has trabajado todo un año.

Comencemos expresando algo que es tan justo como trabajador, tienes derechos laborales y los mismos están hechos para ejercerlos y ejecutarlos. Es una realidad que a veces uno puede omitir y olvidarse de ellos, porque entre las responsabilidades hay cosas que se escapan.

¿Cómo puedes calcular el aguinaldo proporcional si no has trabajado todo el año?

Hay distintas maneras, así que considera estas variantes: supongamos que has trabajado 1 mes. Primero calcula tu salario diario y para eso divide tus ingresos entre 30 (en función de los días). Luego realiza el cálculo anual como referencia y en esta instancia multiplica la suma anterior por 15, porque eso corresponde al mínimo a los que debe equivaler el aguinaldo, según lo que establece el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Después implementa el cálculo proporcional por día, con una división entre 365 que es algo que refiere a la cantidad de días del año. Y para cerrar, haz el cálculo proporcional por un mes y en esta instancia multiplica el equivalente por día del resultado anterior con 30 (los días que has trabajado). Y todas estas cifras serán lo que debes considerar para saber lo que tienes que recibir.

Y finalmente, supongamos que trabajaste por un tiempo proporcional a los 6 meses. Este es el momento donde debes calcular tu aguinaldo anual y luego el proporcional por día (instancia dónde hay que multiplicar por 180 días) y el proporcional por 6 meses, todo para saber cuánto te corresponde de aguinaldo.