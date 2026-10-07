Baby Saja ocupa el puesto de maknae; es decir, el integrante más joven de los Saja Boys dentro de la película de KPop Demon Hunters. Es por ello que traemos para ti este calendario en PDF para imprimir con estas 3 opciones gratis para un verdadero fan, que también puede escoger estas 5 ideas de stickers estilo funkos para decorar tus cuadernos.

Las propuestas pueden adaptarse a una hoja tamaño carta y colocarse en una carpeta, pared de estudio, escritorio o cuaderno. Las tres versiones que aparecen a continuación funcionan como conceptos de diseño que pueden convertirse en archivos imprimibles, al igual que este calendario escolar de KPop Demon Hunters en PDF para imprimir de lunes a viernes y gratis.

Calendario de Baby Saja Boys en PDF para imprimir | 3 opciones gratis para una fan de Kpop Demon Hunters|IA

Diseño mensual del calendario

La primera opción utiliza una distribución mensual con 7 columnas para los días de la semana y casillas amplias para anotar tareas, exámenes, actividades o fechas importantes. En una esquina puede aparecer una ilustración de Baby Saja con su característico aspecto infantil.

El encabezado puede llevar el nombre del mes y una franja decorativa en tonos rosas. Para mantener el área útil despejada, la ilustración debe ocupar únicamente una esquina, mientras que la mayor parte de la hoja queda disponible para anotaciones.

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Una versión escolar puede incluir pequeños apartados inferiores para “tarea”, “examen” y “actividad”, de modo que el diseño tenga una función práctica además de decorativa. La hoja también puede incluir una pequeña referencia a The Pride, nombre que recibe el fandom de los Saja Boys dentro de la historia.

La segunda propuesta cambia el formato mensual por una estructura semanal. La hoja puede dividirse en siete recuadros, uno por cada día, con un espacio adicional para pendientes. En la parte superior se puede colocar un retrato de Baby Saja y debajo una pequeña frase decorativa relacionada con su personalidad dentro de la producción.

Las tres alternativas pueden cumplir funciones diferentes: el primer modelo sirve como vista mensual, el segundo como agenda semanal y el tercero como planificador de mayor duración.