5 ideas de stickers de KPop Demon Hunters estilo funkos para decorar tus cuadernos
Estas propuestas convierten a los protagonistas de la película en diseños pequeños para personalizar útiles escolares
Los personajes de KPop Demon Hunters también cuentan con una colección oficial de figuras Funko, por lo que su estética de cabezas grandes y cuerpos pequeños puede servir como referencia para crear decoraciones caseras, como lo son estas 5 ideas de stickers para decorar tus cuadernos. Pero si quieres decorar la mochila, puedes elegir estas 4 opciones de pines de Baby Saja Boys.
Para hacer las propuestas en casa se puede utilizar papel adhesivo, hojas normales, cartulina delgada o etiquetas autoadheribles. Si el diseño se imprime en papel convencional, una capa de cinta transparente sobre la parte frontal puede ayudar a protegerlo de manchas y rozaduras. También puedes elegir estas 5 ideas para decorar carpetas escolares con personajes de KPop Demon Hunters.
Las 5 ideas de stickers estilo funkos
1. Rumi: Es una de las tres integrantes de HUNTRIX y ocupa el papel de líder del grupo junto con Mira y Zoey.Para el cuaderno, el diseño puede medir entre 5 y 7 centímetros y llevar un pequeño marco alrededor.
2. Mira en formato de mini figura: También tiene una figura Funko oficial dentro de la colección de KPop Demon Hunters. Para convertirla en sticker, se puede colocar su silueta sobre un fondo circular, añadir pequeñas estrellas y utilizar un borde blanco alrededor del personaje para darle apariencia de calcomanía.
3. Zoey: Una opción consiste en imprimirla con una cabeza ligeramente más grande que el cuerpo, agregar un borde blanco y colocar debajo una pequeña etiqueta con su nombre.
4. Jinu: Para el sticker se pueden preparar dos versiones: una con el aspecto habitual del personaje y otra con detalles demoníacos.
5. Derpy y Sussie: Para una versión casera, ambos personajes pueden aparecer juntos en un diseño pequeño, con un borde blanco grueso y algunas estrellas alrededor.
Para proteger los diseños de stickers, se recomienda cubrirlos con papel adhesivo transparente antes de recortarlos. Esta capa ayuda a reducir el desgaste provocado por el contacto constante con las manos y la mochila.