Este 31 de agosto los niños de educación básica regresan a clases, después de más de un mes de vacaciones de verano. Es por ello que los padres de familia están contrareloj para comprar los útiles escolares y la mochila, en la que puedes aplicar estas 3 ideas para acomodar todo y que no esté tan pesada. Pero uno de los hacks es un calendario escolar de KPop Demon Hunters, en el que podrá apuntar sus clases o tareas de lunes a viernes.

Este calendario escolar será de gran ayuda para el pequeño, ya que aprenderá a organizar sus tiempos desde una temprana edad y así no olvidar el libro de la materia que le toca al día siguiente o llevar el horario de las clases que le tocan por día. Lo mejor de todo es que se puede imprimir de manera gratuita, como lo son las tablas de multiplicar de las guerreras KPop.

Calendario escolar de Kpop Demon Hunters en PDF para imprimir | De lunes a viernes y GRATIS|IA

Cualidades de tener un calendario escolar

Si bien el calendario escolar le puede servir al pequeño para que tome las responsabilidades de la escuela, también será de gran ayuda a los padres de familia. La principal cualidad es la organización del tiempo, ya que conocerán con anticipación los días hábiles, periodos de los exámenes y las fechas de entrega de trabajos finales.

Asimismo, los padres o tutores pueden ayudar al niño a organizar sus horarios, en caso de que realicen actividades extracurriculares, a fin de no entorpecerlas con proyectos finales de la escuela. Pero lo mejor de todo es que reduce el estrés al tener todo planeado.

Para descargar el PDF haz click en la imagen.



Características del calendario escolar

El formato del calendario escolar de KPop Demon Hunters es horizontal y está diseñado solo para los horarios de lunes a viernes de la escuela, con una imagen lateral de las Guerreras KPop, a fin de que sea más didáctico para los pequeños.

El PDF contiene casillas o secciones organizadas por horas de clase y la del recreo. La paleta de colores es vibrante, con intensos rosas, neón y morado, cuyos tonos son los que identifican a los personajes principales de la película animada de Netflix.