Esta es la calle más peligrosa de la CDMX.

Los ladrones, asaltantes y carteristas son una de las problemáticas que más preocupan a los habitantes de la Ciudad de México, aunque estos problemas de inseguridad son un tema serio, hoy estamos aquí para hablar de otro tipo de peligro que puedes llegar a correr en la CDMX. No es sorpresa para nadie que las calles de esta metrópoli no están precisamente en las mejores condiciones, pero hay una en particular que se ha convertido en un punto frecuente de accidentes automovilísticos.

¡Gran invasión de baches en la colonia Izcalli Jardines en Ecatepec!

Conducir en una ciudad como la de México puede ser una experiencia bastante agradable gracias a los distintos escenarios que nos ofrece, pero dependiendo de la calle por la que transitemos, las cosas pueden cambiar radicalmente, en especial cuando se trata la siguiente vialidad.

“La bajada del Diablo”

Es así como cientos de usuarios en redes sociales y personas en general han apodado a la calle Paseo Florentino, pues esta es una de las más peligrosas de la CDMX. Constantemente se reportan accidentes automovilísticos en esta esquina ubicada en la colonia “La Mexicana” en la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Cuál es la razón de tantos choques?

Todo es debido a que la bajada del diablo tiene una pendiente cercana a los 45 grados de inclinación, provocando que los autos patinen y se estrellen contra las protecciones metálicas que cubren las casas. Ningún tipo de vehículo está a salvo de esta calle, en distintos videos de redes sociales se puede apreciar como motos, autos, patrullas y hasta camiones son víctimas de la pendiente.

Así que cuando decidas dar un paseo por las calles de la ciudad o tu camino te lleve hacia la colonia Álvaro Obregón, ten mucho cuidado y mantén el número de tu aseguradora cerca.