Camila Fernández emprenderá su primera gira por EU y México

Por vez primera, Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, emprenderá una gira por México y Estados Unidos, arrancando este fin de semana en Santa Bárbara, California.

¿Qué dijo Camila Fernández?

En exclusiva para Ventaneando , Camila Fernández reveló su sentir por su primera gira y declaró que “por fin, ya verlo en una gira para mí es un sueño cumplido, (algo) que siempre había querido hacer”.

“Tengo ya shows hasta para el próximo año, también tengo una sorpresa que voy a sacar canción también en este año, para que estén preparados”, agregó la hija de Alejandro Fernández.

¿Cómo le ha hecho Camila Fernández para empatar su vida personal con su carrera? La cantante compartió cómo ha logrado equilibrar su vida de casada y su maternidad, a la par de su carrera musical.

“Me motivó mucho más, me dio más herramientas para seguir adelante y, de hecho, mi hija es de los más grandes motores en esta carrera, para yo ser el ejemplo de una madre fuerte para ella y trabajadora. Para mí no ha sido nada difícil y para mi esposo, gracias a Dios, tampoco. Me mandó un increíble hombre Dios para ser mi esposo y es lo máximo, me entiende, me apoya y yo sin él no estaría aquí”, recalcó.

¿Por qué se casó tan joven?

Sobre por qué decidió casarse tan joven y con una prometedora carrera artística, Camila Fernández dijo que “yo siempre fui señora, la verdad, sí viví toda mi vida como una señora. Yo siento que cuando conoces a la persona con la que te vas a casar dices: ‘Aquí es’, y como que no lo dudas”.

Así recordó el día de su boda con Francisco Barba, en medio de la pandemia. “Yo sí quería que mi boda fuera la más privada del planeta, no le habíamos dicho a nadie, pero, ya a la hora de las amonestaciones se dio una boda muy bonita, muy especial, muy romántica”.

¿Qué ciudades contempla la gira de Camila Fernández?

La boda de Camila Fernández abarcará ciudades de Estados Unidos como Dallas, Sacramento, Las Vegas, San Antonio, Houston, y Los Ángeles. En México, Puebla, Toluca, Guadalajara y la CDMX.