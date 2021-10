FOTOS | Camila Sodi se queja de su trabajo y se la acaban en redes sociales.

Camila Sodi tiene llamados para grabaciones en las noches, ¡y está agotada! Las redes sociales la criticaron por quejarse de su privilegiado trabajo.

Sin duda una de las actrices que siempre está en controversia, es Camila Sodi, ¡y esta vez no fue la excepción! Pues por quejarse de sus jornadas laborales, se la acabaron en redes sociales. Te contamos los detalles, checa las fotos A QUI .

Critican a Camila Sodi por quejarse de su trabajo.

Camila está en el rodaje de una próxima película y la grabación no le ha dejado mucho tiempo libre por las noches, así que dijo dijo sentirse agotada. De acuerdo con sus historias de Instagram, lleva siete días trabajando de siete de la noche a siete de la mañana, situación que la tiene muy cansada y con semblante desganado...

“Estoy destruida. Esto es lo que te hacen los llamados nocturnos. Cuando ven la noche en la tele o en el cine... nos están destruyendo (a los actores), amigos... Esto es lo que queda de mí, disfrútenme con este filtro zombie mientras dure”, dijo Sodi.

Te puede interesar: Retiran de YouTube el video “perra” de J Balvin, ¡duras críticas!

Esta historia subida hace unos días a su cuenta oficial de Instagram, no le gustó a muchas personas quienes la tacharon de “ridícula” por no valorar su trabajo, que para la nayoría es privilegiado, siendo que hay personas que realmente laboran en condiciones precarias, desgastantes, sin descanso alguno y con un salario terrible.

“Los pobres trabajamos de 5:00 am a 9:00 pm todos los días y no andamos llorando”, “Ah, qué ridícula, si nomás lo hace en temporadas”, “Destruidos doctores, enfermeras, gente que todo el año trabaja desde las 4:00 am y algunos tienen doble trabajo”, “La mayoría trabajamos horarios aún más largos y nadie nos hace eco”, fueron algunos de los comentarios de internautas...

La actriz no reveló cuál es ese proyecto en el que se encuentra trabajando,pero seguramente lo veremos muy pronto y cuando observemos a la actriz en la noche, recordaremos la historia que subió a sus redes sociales.

¿Qué opinas?

Te puede interesar: Christian Nodal detiene concierto para defender a una fan.