FOTOS | Christian Nodal detiene concierto para defender a una fan.

Christian Nodal ha demostrado lo importante que es para él que sus fans estén bien y disfruten de su música. Y es que en su más reciente concierto, hubo un contratiempo, ¡y tuvo que parar el concierto para defender a una de sus seguidoras! Checa todas las fotos AQUÍ.

Christian Nodal detiene concierto para defender a fan de la tercera edad.

En un video compartido por la cuenta @Chamonic3, grabado desde el interior de su más reciente concierto en Mexicali, se observó que el cantante de regional mexicano, defendió a una fan luego de verla en riesgo. Y es que mientras cantaba, se dio cuenta que algo pasaba al costado del escenario, así que lo recorrió todo y le indicó a su banda que parara la música, “¿Todo está bien ahí?”, así que todos los asistentes se levantaron de su butaca para observar la situación...

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Al parecer era una persona de la tercera edad, que buscaba acercarse un poco más al escenario para ver mejor a su ídolo, Christian Nodal y poder saludarlo, así que personal de seguridad forcejeó con ella... Afortunadamente el cantante se dio cuenta y no le importó parar el concierto para no poner en riesgo a su seguidora... ¡A quien más tarde subiría al escenario!

“Va a subirse conmigo”, dijo Nodal al cuerpo de seguridad. ¡Obviamente los fanáticos gritaron y aplaudieron el gran gesto de Christian!

Momentos después se vio a la fan abrazando al cantante en el escenario mientras él seguía cantando. ¡Sin duda una experiencia inolvidable para esta persona, quien conoció, abrazó y pudo cantar junto a su ídolo!

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