¿Por qué no ha mostrado el rostro de Índigo? Camilo lo revela a VLA.

Nuestra querida Laura G entrevistó a Camilo en exclusiva para Venga la Alegría, pero el colombiano no pudo aguantar las ganas de contarnos todos los detalles de su nueva faceta como papá.

Camilo nos platicó EN EXCLUSIVA sobre su nueva gira en México.

Recordemos que Camilo y Evaluna dieron la bienvenida a su niña Índigo el pasado 6 de abril de 2022, convirtiéndose en padres primerizos.

Sin embargo, el rostro de Índigo es un misterio, pues ambos cantantes no han querido revelarlo para los medios de comunicación.

Las fotografías de la bebé han sido muy cuidadas, pues solo se aprecian sus pies, su espalda o su cabecita, sin que se conozca su rostro.

¿Por qué Camilo ni Evaluna muestran la carita de Índigo?

Camilo confesó a Venga la Alegría que quiere respetar la “autonomía” de Índigo y que ella decida si quiere hacer su imagen pública.

"Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, reveló.

Sobre la gira que está emprendiendo y que próximamente llegará a Europa, el intérprete de Mareado confiesa que Índigo es parte de este proyecto tan especial.

“La única manera de que nos fuéramos era juntitos... entonces si no estábamos con Índigo, no tenía sentido. Ella es súper tranquila, ha estado feliz con los viajes y le gustan los aviones. No quiero perderme nada, quiero estar cerquita y servirle”, reveló a Laura G.

El pasado 9 de abril, Camilo publicó una foto de los pies de Índigo, asegurando que es una niña “feliz y curiosa”. Debajo de la fotografía, el colombiano agradeció a todas las personas por sus muestras de amor y bendiciones a la integrante más pequeñita de La Tribu.

