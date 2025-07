Los 5 lugares de CDMX donde NO vale la pena vender tus monedas antiguas, según la IA

Si estás pensando en vender tus monedas antiguas en la Ciudad de México (CDMX), es fundamental que sepas dónde no hacerlo, ya que aunque hay muchos establecimientos que prometen pagar precios justos, no todos ofrecen valor real por tus piezas. Aquí te compartimos 5 lugares donde, según la Inteligencia Artificial, no vale la pena venderlas:



Tianguis de El Salado, Iztapalapa: muchos compradores aquí no tienen conocimientos especializados en numismática. Centro Histórico, Calle de Moneda: varios locales en esta zona son conocidos por ofrecer precios bajos y aprovecharse de vendedores inexpertos. Mercado de San Ciprián, La Lagunilla: varios vendedores han sido señalados por regatear agresivamente y ofrecer pagos mínimos incluso por monedas raras. Casas de empeño genéricas: las monedas suelen ser subvaloradas y tratadas como chatarra. Compradores en redes sociales sin referencias: muchos compradores ofrecen precios falsamente altos, solo para renegociar al momento de la entrega o desaparecer tras la transacción.

Tus monedas antiguas pueden valer más en algunos lugares que en otros

¿En qué lugares sí vale la pena vender tus monedas antiguas en la CDMX, según la IA?

Por otro lado, ChatGPT también brinda recomendaciones sobre los lugares en CDMX donde sí vale la pena vender tus monedas antiguas. Estos son los 5 mejores:



Casa Clío Numismática, Colonia Del Valle: el negocio cuenta con expertos que valoran monedas nacionales e internacionales, billetes antiguos y medallas con transparencia y conocimiento. Además, ofrecen tasaciones justas y sin compromiso. Numismática Carranza, Centro Histórico: ubicada cerca de la Torre Latinoamericana, esta tienda es conocida por pagar precios competitivos y contar con personal capacitado. Mercado de Antigüedades de San Ángel: este lugar se pone sólo los domingos y varios puestos están dirigidos por expertos en coleccionismo. Grupo Numismático de México A.C.: esta asociación sin fines de lucro reúne a coleccionistas y expertos de todo el país. Subastas Morton, Lomas de Chapultepec: este negocio se encarga de tasar, promocionar y subastar tus piezas ante compradores especializados. Las comisiones son claras y el proceso es profesional.

Como consejo final: investiga antes de vender tus monedas antiguas y procura asesorarte con un numismático profesional. Recuerda que comparar ofertas y conocer el valor real de tus monedas puede marcar una gran diferencia en tu ganancia.