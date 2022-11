Camilo se tatuó el nombre de su hija Índigo: ¿Dónde?

Camilo se tatúo el nombre de su hija Índigo. ¿Dónde? Te mostramos.

El cantante colombiano Camilo Echeverry le surgió el amor por los tatuajes y le entró a la moda por decorar su cuerpo con el nombre de una mujer, tal como lo hiciera Christian Nodal en su momento con Belinda; sin embargo, el intérprete de “Tutu” no lo hizo con el nombre de su esposa Evaluna Montaner sino el de su pequeña hija Índigo.

En exclusiva para Ventaneando, Camilo reveló si le dolió tatuarse el nombre de Índigo en el pecho. “No, ahí no duele, a mí no me dolió tanto, pero la quería ahí cerquita del corazón, del pecho, de la garganta y de la voz y de las razones”, sentenció.

Cuando le preguntaron cómo se encontraba Índigo, el cantante colombiano aseguró que dormida y que es “una niña fantástica, feliz, una niña llena de alegría. Desarrollándose precioso”. Incluso, aseguró entre risas que le envió un mensaje a nuestro querido Ricky Manjarrez.

¿Qué está haciendo Camilo actualmente? El intérprete de “Vida de rico”, “Alaska” y “Buenos días”, entre otras, presentó el pasado martes en Las Vegas el documental “El primer tour de mi vida”, al que acudió en compañía de su esposa Evaluna Montaner, quien no quiso hablar con la prensa para no restarle protagonismo a Camilo.

Desafortunadamente, Camilo se encontraba como agripado debido a los cambios de clima y horarios, algo común en su profesión y con lo que debe lidiar, pero aseguró que está increíble.

“Soy joven, pero cobra factura y te pones en la balanza y te das cuenta de que el tesoro es tan grande que el sacrificio es mínimo comparado con el otro lado de la balanza”, aseveró el papá de Índigo.

¿Cuándo se estrenará el documental de Camilo?

El documental “El primer tour” se estrenará próximamente en una plataforma de contenidos. En él compartirá momentos únicos de su gira con la que visitó 48 ciudades del mundo y realizó 64 concierto.