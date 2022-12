Cancelan a Los Caligaris por insultar a México: ¿Qué dijeron?

La tensión entre argentinos y mexicanos ha crecido en días recientes, principalmente a causa del mundial, donde se enfrentaron ambas selecciones. Es ahora, un músico argentino e integrante de Los Caligaris, quien entra en la polémica. Entérate, ¿qué dijo?

Los Destrampados sorprendieron con “Kilómetros” con los Caligaris.

¿Qué integrante de Los Caligaris insultó a México?

El músico Federico Zapata, integrante de la banda argentina Los Caligaris utilizó las redes para hacer comentarios ofensivos contra la afición mexicana, luego de que un comentarista deportivo, criticara la actitud del arquero de su selección, Dibu Martínez.

¿Qué dijo el integrante de Los Caligaris sobre los mexicanos?

Las palabras que Federico Zapata empleó para defender a su compatriota fueron tan desafortunadas y despectivas, que los mexicanos no tardaron en salir a responder.

“Ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota... dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros. Marica”, escribió Zapata.

Este mensaje encendió las redes y el orgullo de los mexicanos, quienes fueron más allá y en sus publicaciones pidieron a los organizadores del Vive Latino que cancelaran la participación de la banda en la próxima edición de dicho festival.



¿Qué dijeron Los Caligaris sobre los insultos de su compañero hacia los mexicanos?

En un comunicado oficial, Los Caligaris hicieron pública la salida del trombonista, Federico Zapata, de la banda, y afirmaron que sus declaraciones violentas no los representaban. “Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros”, enfatiza la banda argentina.

¿Cómo se disculpó el integrante de Los Caligaris con los mexicanos?

Después de su publicación violenta, el integrante de Los Caligaris utilizó nuevamente sus redes, pero en esta ocasión para ofrecer una disculpa a los mexicanos y a todas las personas que se hubieran sentido ofendidas. El trombonista reconoció que había sido un error de su parte y pidió que no se involucrara a sus demás compañeros de la banda en un asunto que sólo había sido de él.

“No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”, dijo.

Agregó que no existía ningún rencor de su parte y que se dejó llevar por un comentario en él no tenía nada que ver.

Cabe mencionar que la cuenta de Twitter de Federico Zapata ya fue eliminada.