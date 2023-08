Cancelan a Yahritza y Su Esencia tras comentarios de desprecio hacia México

En el mundo de la música, las polémicas no son extrañas y los comentarios desafortunados pueden convertirse en verdaderas bombas de tiempo que afectan la carrera de cualquier artista. Esta vez, la agrupación musical Yahritza y Su Esencia, que se había vuelto viral por su colaboración con Grupo Frontera y había conquistado el corazón de muchos en México, ahora se encuentra en medio de una intensa controversia debido a unos comentarios despectivos sobre el país.

Aunque su música había sido bien recibida, estas declaraciones podrían marcar un antes y un después en su relación con el público mexicano.

¿Qué fue lo que dijo la banda?

Yahritza y Su Esencia, compuesta por tres hermanos de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos, se encontraban de visita en la Ciudad de México cuando decidieron dar una conferencia de prensa.

Fue allí donde los músicos hicieron unos comentarios que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Según señalaron, no les gustó la comida mexicana y no disfrutaron de su estancia en el país.

Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito, dijo Yahritza, la vocalista nacida en Estados Unidos.

De manera sorprendente, indicaron que preferían la comida de Estados Unidos, argumentando que en México “no pica”, lo que generó una avalancha de críticas y reacciones negativas por parte del público: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, respondió Armando, el mayor de los tres hermanos.

Para mí también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso, expresó Jairo, el hermano de en medio

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar a los comentarios despectivos de la agrupación, donde usuarios aseguran que ellos mismos acaban de terminar con su carrera.

¿Quiénes son Yahritza y Su Esencia?

Yahritza y Su Esencia se han destacado en el mundo de la música por su propuesta innovadora que fusiona géneros como el regional Mexicano, sierreño urbano y corridos tumbados. Es importante destacar que la agrupación está compuesta por tres hermanos: Yahritza, de 16 años, Jairo, de 18 años, y Armando, de 25 años.