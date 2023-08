Karely Ruiz y Babo comparten adelanto de su VIDEO sin censura en OnlyFans

Santa Fe Klan ha quedado en el pasado para Karely Ruiz, esto después de los rumores que surgieron en torno a un posible romance entre ambos, ya que todo se trató de publicidad para el video sin censura de “Sabes”. Ahora, la modelo alista una nueva colaboración pero con Babo, de Cartel de Santa.

En el video que Karely Ruiz realizó con Santa Fe Klan ambos aparecían bastante animados, pero conforme avanzaban las frases las cosas iban subiendo de tono, ya que simulaban tener intimidad frente a la cámara.

Karely, Rafa, Chispa y Gloria jugaron a los penales de la muerte.

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas más famosas en OnlyFans, por ello desea seguir explotando su popularidad en la plataforma para adultos pero al lado de Babo, quien también acaparó hace meses los reflectores por un video sin censura y un procedimiento al que se sometió para complacer íntimamente a sus parejas.

¿Karely Ruiz y Babo sin censura?

La reina del OnlyFans hace tiempo reveló que Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, ya le había realizado una propuesta para que colaboraran juntos en un videoclip; sin embargo, en aquel entonces ella tenía novio y rechazó la propuesta, misma que ahora ha considerado tras el éxito que tuvo con el rapero guanajuatense.

Fue a través de su Instagram donde Karely Ruiz compartió con sus fans que cada vez está más cerca su colaboración con Babo. Además, señaló que ambos ya están planeando cómo satisfacer a sus fans.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, compartió la modelo con sus seguidores en redes sociales.

“Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, agregó.

¿Cuándo saldrá su video explícito? Se sabe que el video explícito entre Babo y Karely Ruiz podría ver la luz en los próximos días, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas. No obstante, ninguno de los dos ha revelado información al respecto.

Se especula que lanzarán contenido tanto para YouTube como para OnlyFans, tal como lo hizo Karely Ruiz en su momento con Santa Fe Klan, aunque no se descarta que en algún momento pudiera haber filtraciones.

Karely Ruiz disfruta de sus vacaciones

Mientras alistan todo para el lanzamiento de su videoclip, Karely Ruiz se encuentra disfrutando de sus vacaciones. A través de un video, la influencer compartió cómo pasa sus días de descanso y de pasó arrancó uno que otro suspiro con su espectacular bikini.