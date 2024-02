Exclusiva: ‘Canelo’ Álvarez confiesa que nació para ser boxeador

En la primera entrega de la entrevista exclusiva que Saúl ‘Canelo’ Álvarez le concedió a nuestra querida Pati Chapoy, titular de Ventaneando, confesó que él nació para subirse al ring y ser boxeador.

¿Qué dijo el ‘Canelo’ Álvarez? El pugilista mexicano aseguró que abajo del ring es otro, aunque arriba de los encordados se transforma. “Yo siempre digo que para esto nací, me subo al cuadrilátero y me cambia el chip, soy un peleador nato”.



Al preguntarle al ‘Canelo’ si desde pequeño tuvo la inquietud de ser boxeador, el pugilista aseguró que “siempre me peleaba en la escuela, en la calle y como que siempre me gustó pelearme porque era el pelirrojo, pecoso y me decían mucho y me enojaba y me peleaba”.

“A los 11 años fue cuando conocí el boxeo por mi hermano Rigo que fue el que debutó profesional, ahí fue cuando me enamoré del boxeo y dije: ‘eso es lo que quiero para mi vida’”, recalcó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez señaló que su amor nació de ver debutar profesionalmente a su hermano Rigo, ya que nadie de su familia sabía que entrenaba boxeo. “Fuimos a verlo y ahí cuando yo salí enamorado del boxeo”.

¿Qué aprendió de sus padres?

El ‘Canelo’ aseguró que de sus padres aprendió la disciplina y el trabajo. “Mi papá siempre llevó de comer a la casa con su paletería, mi mamá siempre nos atendía, pero valoro mucho lo que hizo por nosotros a pesar de las circunstancias”.

El campeón mundial recordó que desde los 5 años le ayudó a su padre a vender paletas, pero su idea de volverse boxeador profesional fue “cuando empecé bien en el boxeo yo tenía 13 años, a los 3 meses fui a mi primera olimpiada nacional representando a Jalisco, gané medalla de plata. A los 14 volví a ir a otra olimpiada representando a Jalisco y gané medalla de oro y a los 15 debuté profesionalmente”.

“A los 16 años, casi 17, ya había peleado con todos los de México hasta con el campeón nacional y ya les había ganado y me empezaron a traer rivales de Estados Unidos”, aseveró.

¿Cómo lidió con la popularidad?

Al preguntarle sobre cómo lidió con la popularidad, el ‘Canelo’ Álvarez aseguró que “con mucho cariño y agradecimiento y lo recibí con mucha motivación porque al final de cuentas para eso estas ahí, para que la gente te reconozca lo que haces, el esfuerzo y el sacrificio”.

Cabe mencionar que los padres del boxeador se separaron cuando era muy chico; sin embargo, él decidió irse a vivir con su padre porque se sentía más a gusto con él. “Me sentía más a gusto vivir con mi papá, entonces me arropé mucho con él y con Chepo… El boxeo me cambió la mente, yo quería ser el mejor del mundo desde ese entonces y creo que el boxeo me salvó de muchas cosas”.