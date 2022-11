Canelo Álvarez responde a mensajes de los amigos de Messi.

Ver que alguien le faltó el respecto a México llevó al boxeador Saúl Canelo Álvarez a externar su conformidad en redes sociales.

Y es que el campeón del mundo criticó a Messi por pisar y arrastrar la playera de la Selección Mexicana en un video que le dio la vuelta a las redes sociales y generó opiniones divididas.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?” tuiteó Álvarez y agregó: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su ma... que hizo”.

Muchas personalidades respondieron al pugilista, entre ellos, Sergio Agüero, excompañero de Messi en Argentina.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, externó.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El boxeador de nuevo en Twitter, respondió: ¿Desleal ? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te reías en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener valor”.

El Kun remató: “Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado”.