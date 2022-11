El Canelo reveló que no corrió a Eduin Caz de la fiesta de su hija.

Saúl El Canelo Álvarez desmiente de una vez por todas que, tal como se rumoró, haya corrido a Eduin Caz de la fiesta de XV Años de su hija Emily Cinnamon, que él y su Grupo Firme engalanaron.

“Es que ustedes los medios hacen un desm*dre, cuando no hay nada. Él y yo tenemos una muy bonita relación. El día que salieron todos los videos virales, hablamos y nos reímos. Mi gente de relaciones públicas me dijo que si quería decir algo, pero la verdad yo sé como estamos. Todo bien”, declaró.

Y desestimó las versiones de que Eduin Caz tiene problemas para beber: “Obviamente se pone sus borracheras y le gusta, pero no es como que todo el día esté tomando, tampoco satanicen eso. Lo que sube a las redes, lo transmite a la gente para que se pongan borrachos con él en la música, pero él en su casa es otra cosa. No crean que toma todos los días. Le gusta el alcohol, pero no tiene problemas”, dijo.

Canelo habla de su ex

También habló como muy pocas veces de diversos temas, entre estos, la fórmula para lograr que su esposa conviva con las madres de sus hijos, tal como ocurrió en los XV Años de su hija Emily.





“Tampoco es que se lleven bien, pero obviamente en los XV Años de mi hija tenía que estar su mamá. Lo más importante es que nuestros hijos nos vean bien. Mi esposa me entiende y me ama, eso es lo importante. La mamá de mis hijos lo entiende. Yo soy un hombre casado, mi esposa merce su respeto”, contó.

Para rematar confirmó que muy pronto cambiará los guantes de boxeo por los sets de filmación, pues participará en la película Creed 3.

